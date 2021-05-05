Макаров прокинул Турчака

Вчера, 4 мая, Вячеслав Макаров выдвинул свою кандидатуру на грядущие выборы в Законодательное собрание Петербурга по третьему округу на Петроградской стороне. Спикер хочет обратиться к политсовету "Единой России" с просьбой поставить его во главе списка партии. Об этом сообщает ТГ-канал "Ротонда".

Свое заявление Макаров сделал после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщили о его участии в выборах в Госдуму РФ.

Как считает доктор политических наук Инна Ветренко, глава парламента неспроста пытается привлечь общественность к своей кампании. Дело в том, что в ЗакСе у него сильные позиции по своему округу. Однако баллотироваться в ГД РФ для него большой риск, так как нет гарантий, что он туда попадет.

Политог Юрий Светов, в свою очередь, считает, что Макаров таким образом пытается "поторговаться" с вышестоящими управленцами и продемонстрировать, что он будто бы пользуется поддержкой избирателей.

"Думаю, сейчас его цель показать, что он пользуется огромной поддержкой. Он хочет поторговаться. К тому же мне приходилось слышать от сторонников Макарова, что еще не все решено с его уходом в Госдуму", — отметил Светов.

Другой политолог Дмитрий Юрьев назвал мысль о том, что Макаров пытается "усидеть на двух стульях" дикой, но вполне реальной.

В марте этого года Александр Беглов обращался к Макарову с предложением пойти в ГД, где он смог бы поддерживать Петербург при реализации крупных общих проектов города и области. В частности, спикер ЗакСа смог бы помочь в развитии транспортной инфраструктуры города. В ответ на это Вячеслав Серафимович заявил об "армейской дисциплине" в партии.

"Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идет этап предварительных разговоров и согласований", — сообщил Макаров.

Немногим позже в беседе с журналистами "Фонтанки" уже Андрей Турчак заявил, что Макаров будет баллотироваться в Госдуму. Он также назвал спикера ЗакСа "тяжеловесом" петербургской политики, обладающим "колоссальным опытом".

"Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче", — рассказал Турчак.

В конце апреля Макаров в сопровождении Турчака подал документы для участия в праймериз "Единой России". Весь процесс был записан на камеру.

Стоит отметить, что еще в конце прошлого года Макаров негативно отзывался об участии в выборах в ГД. Дело в том, что, уйдя из парламента, он утратит рычаги влияния на бизнес, которым владеют его родственники. Напомним, дочери Макарова Анне Селегень принадлежит 50% строительной компании "Еврострой". Спикер ЗакСа неоднократно использовал свои возможности, чтобы оказать давление на бизнесменов, отказывавшихся заключать выгодные для компании Анны контракты. Покинув свой пост, Макаров утратит эти возможности.