Макаров прокинул Турчака

Вчера, 4 мая, Вячеслав Макаров выдвинул свою кандидатуру на грядущие выборы в Законодательное собрание Петербурга по третьему округу на Петроградской стороне. Спикер хочет обратиться к политсовету "Единой России" с просьбой поставить его во главе списка партии. Об этом сообщает ТГ-канал "Ротонда".
Свое заявление Макаров сделал после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщили о его участии в выборах в Госдуму РФ.
Как считает доктор политических наук Инна Ветренко, глава парламента неспроста пытается привлечь общественность к своей кампании. Дело в том, что в ЗакСе у него сильные позиции по своему округу. Однако баллотироваться в ГД РФ для него большой риск, так как нет гарантий, что он туда попадет.
Политог Юрий Светов, в свою очередь, считает, что Макаров таким образом пытается "поторговаться" с вышестоящими управленцами и продемонстрировать, что он будто бы пользуется поддержкой избирателей.
"Думаю, сейчас его цель показать, что он пользуется огромной поддержкой. Он хочет поторговаться. К тому же мне приходилось слышать от сторонников Макарова, что еще не все решено с его уходом в Госдуму", — отметил Светов.
Другой политолог Дмитрий Юрьев назвал мысль о том, что Макаров пытается "усидеть на двух стульях" дикой, но вполне реальной.
В марте этого года Александр Беглов обращался к Макарову с предложением пойти в ГД, где он смог бы поддерживать Петербург при реализации крупных общих проектов города и области. В частности, спикер ЗакСа смог бы помочь в развитии транспортной инфраструктуры города. В ответ на это Вячеслав Серафимович заявил об "армейской дисциплине" в партии.
"Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идет этап предварительных разговоров и согласований", — сообщил Макаров.
Немногим позже в беседе с журналистами "Фонтанки" уже Андрей Турчак заявил, что Макаров будет баллотироваться в Госдуму. Он также назвал спикера ЗакСа "тяжеловесом" петербургской политики, обладающим "колоссальным опытом".
"Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче", — рассказал Турчак.
В конце апреля Макаров в сопровождении Турчака подал документы для участия в праймериз "Единой России". Весь процесс был записан на камеру.
Стоит отметить, что еще в конце прошлого года Макаров негативно отзывался об участии в выборах в ГД. Дело в том, что, уйдя из парламента, он утратит рычаги влияния на бизнес, которым владеют его родственники. Напомним, дочери Макарова Анне Селегень принадлежит 50% строительной компании "Еврострой". Спикер ЗакСа неоднократно использовал свои возможности, чтобы оказать давление на бизнесменов, отказывавшихся заключать выгодные для компании Анны контракты. Покинув свой пост, Макаров утратит эти возможности.
Военный эксперт объяснил важность завершения строительства базы РФ в Порт-Судане
Возвращение России в Африку в качестве великой державы противоречит интересам западных стран, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя фейк о разрыве соглашения между Хартумом и Москвой.
Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина
США пытаются очернить имидж российского предпринимателя Евгения Пригожина, который "посмел" помочь Судану, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.
"Яйца могут быть не только у курицы" — Евгений Пригожин о заявлении спикера Макарова
Известный бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова баллотироваться в региональный парламент на новый срок.
Родители могут получить онлайн-контроль питания в детсадах Петербурга
Решить проблему качества питания в детских садах Петербурга поможет реформа системы общественного контроля за учреждениями. Такое мнение высказал координатор Федерального проекта "За честные продукты" Александр Бражко.