"Яйца могут быть не только у курицы" — Евгений Пригожин о заявлении спикера Макарова

Известный бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова баллотироваться в региональный парламент на новый срок.

О своих планах Вячеслав Макаров объявил во вторник, 4 мая. Известно, что руководство партии "Единая Россия" не поддерживает его решение.

"Безусловно, я надеюсь, что региональный политсовет "Единой России" …окажет мне доверие и поручит мне возглавить список в Заксобрание Санкт-Петербурга. …Сегодня светлый вторник и великий православный праздник Иверской иконы Божьей Матери. Я на Афоне, а я туда многие годы езжу, молился ночами перед иконой. Для меня великая честь в этот день подать документы и баллотироваться в моем любимом Петроградском районе", — заявил Макаров.

Коллектив редакции Peterburg News обратился за комментариями к Евгению Пригожину. Предприниматель заявил о неготовности поддержать отдельную кандидатуру. Он отметил, что личные амбиции должны уйти на второй план, потому что главное, по его мнению — приносить пользу городу.

Бизнесмен считает, что Петербург нуждается в сильном лидере.

"В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду. Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города", — заявил Пригожин.

Также Евгений Пригожин обратил внимание на существующие в городе проблемы коррупционного толка. По его мнению, они негативно сказываются на развитии Петербурга.