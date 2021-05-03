Родители могут получить онлайн-контроль питания в детсадах Петербурга

Решить проблему качества питания в детских садах Петербурга поможет реформа системы общественного контроля за учреждениями. Такое мнение высказал координатор Федерального проекта "За честные продукты" Александр Бражко.

Плохое качество обедов в школах Петербурга не раз становилось темой публикаций в СМИ. Положение в детских садах ничем не лучше, хотя количество жалоб во много раз меньше. Это объясняется объективными причинами: дошкольники в силу своего возраста просто не могут оценить, какими продуктами и блюдами их кормят. На этот нюанс не раз обращали внимание СМИ.

Координатор Федерального проекта "За честные продукты" Александр Бражко уверен в необходимости внесения серьезных изменений в систему дошкольного питания.

"Ситуация в детских садах действительно сложная. Детям выдают еду, которую они выбрать не в состоянии. Либо ешь, либо нет. Однако школы и детсады — это не животноводческие комбинаты. Не должно быть стремления откормить детей, чтобы они набрали вес. Необходимо разнообразное меню и система замены, чтобы ребенок мог выбирать, что именно он хочет употреблять в столовой", — заявил он.

По мнению Бражко, ответственность за качество блюд лежит не только на поставщиках, но и на руководителях образовательных учреждений. А критерием качества может быть "чистая тарелка".

"Если ребенок все съел, значит еда вкусная. Если еда осталась нетронутой — верните деньги родителям, которые не должны за свои же деньги еще уговаривать поваров хорошо работать", — считает эксперт.

Система организации питания, предложенная Бражко, предполагает установку камер наблюдения в пищеблоках образовательных учреждений. Это позволит решить проблему малой осведомленности родителей о процедуре приготовления блюд. Кроме того, детское меню должно быть расширено.

"Если работники видят, что ребенок не съел, они должны предлагать альтернативу, чтобы он не выходил из столовой голодным", — заявил Бражко.

Только такой комплексный подход позволит существенно повысить качество питания в детских садах Петербурга, считает общественник.

О том, что с качеством блюд в детсадах не все в порядке, говорит тот факт, что организацией питания занимаются те же поставщики, что и в школах. Это, в частности, "Артис-Детское питание" — комбинат, ставший лидером антирейтинга по количеству жалоб от родителей в апреле. О плохом качестве питания в школах Колпинского района, обслуживаемых данной компанией, не раз писали СМИ. Однако там же предприятие кормит и воспитанников дошкольных учреждений. Но вот из садиков жалоб не поступает. Вряд ли комбинат готовит по-разному для детей одного и того же района. А значит, малыши просто жертвы недобросовестного поставщика.

На фоне обозначенной проблемы инициатива Бражко об установлении камер в пищеблоках детских садов и школ кажется весьма оправданной и актуальной.