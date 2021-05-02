"Фирма Флоридан" опустилась на третье место в антирейтинге комбинатов школьного питания

Сетевое сообщество "Школьный ревизорро" составило антирейтинг поставщиков питания в учебные заведения Санкт-Петербурга за минувший апрель. Группа известна тем, что освещает проблемы с питанием в школах и детских садах города, а также публикует жалобы от родителей.

Как и в марте, рейтинг операторов питания включает в себя разделением на красную, желтую и зеленую зоны, нахождение в которых определяется исключительно количеством жалоб, поступивших администрации группы от родителей школьников. В марте в антирейтинге места распределились следующим образом: лидером была признана АО "Фирма Флоридан", второе место досталось АО "Артис-Детское питание", а замыкал тройку лидеров ООО "Торговый дом А. П. Иванов".

На этот раз лидером по количеству жалоб и "фаворитом" антирейтинга стал АО "Артис-Детское питание". За месяц на компанию поступила 41 жалоба из-за вкусовых качеств блюд, 18 связанных с температурой их подачи, 9 — со случаями отравления. Можно заметить, что количество жалоб на поставщика резко увеличилось, если в марте месяце их количество составляло — 45, то в минувшем апреле оно возросло до 91.

Второе место в антирейтинге досталось ООО "ТЗБ Петроградская". В марте месяце компания занимала четвертую строчку (20 жалоб). Однако в апреле на комбинат поступило целых 74 жалобы, что подняло ее на вторую строчку.

Тройку лидеров по версии "Школьного ревизорро" замыкает АО "Фирма Флоридан". На компанию пожаловались 66 раз за месяц. Отметим, что в март месяце поставщик был лидером антирейтинга (рекордные 109 жалоб). Комбинату удалось улучшить ситуацию в подконтрольных учебных заведениях, но проблемы все равно остаются. Кроме того, снижение жалоб может быть связано с политикой предприятия, которое запугивает СМИ и родителей учеников исками, когда они рассказывают о проблемах в школьных столовых.

Отметим, что благодаря сообществу "Школьный ревизорро" неоднократно удавалась выявить нарушения в школах и детских садах Санкт-Петербурга. После этого в учебных заведениях проводились проверки, а выявленные нарушения устранялись. Подобные группы, в которых состоят неравнодушные родители, могут кардинально улучшить ситуацию на рынке социального питания, о чём неоднократно заявляли чиновники как городского, так и федерального уровня.