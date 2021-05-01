Опубликовано видео с возможными нарушениями на пищеблоке школы №601

Администрация петербургского комбината школьного питания "Фирма Флоридан" пожаловалась на появление групп-клонов в социальных сетях. В компании заявили, что против "Флоридана" ведется "информационная атака". Причем, в пабликах содержится видео о возможных нарушениях в работе компании.

Во "ВКонтакте" действительно появились сообщества, дублирующие официальную группу "Флоридана".

Во всех псевдопабликах опубликовано видео. На кадрах сотрудница столовой школы № 601 Приморского района готовит еду с нарушениями санитарных норм — без одноразовых перчаток, а на ее руках украшения и часы. Согласно требованиям СанПин, работа без перчаток допустима при дальнейшей термической обработке продуктов. Но сотрудники пищеблоков обязаны снимать украшения.

Напомним, "Фирма Флоридан" действительно обеспечивает горячим питанием школу № 601 с 2018 года.

В администрации компании заявили о намерениях заблокировать группы-дубликаты.

Это не первый подобный инцидент с участием "Флоридана". Ранее пользователи с фейковых страниц оставляли положительные отзывы в адрес комбината. Журналисты предположили, что сообщения об отличной работе компании писали ее сотрудники.