Петербург снова не готов к пляжному сезону

Петербург оказался не готов к пляжному сезону из-за бездействия регионального Роспотребнадзора, неспособного обеспечить горожанам безопасный отдых. Ведомство под руководством Наталии Башкетовой несвоевременно проверяет водоемы, чем подвергает опасности здоровье петербуржцев. Сами местные жители также игнорируют запреты санврачей.

Пляжный сезон открывается уже на майских праздниках, однако Роспотребнадзор не проверил городские пляжи, о чём свидетельствует отсутствие какой-либо информации на официальном сайте. При этом к лету власти Петербурга запланировали открытие 26 пляжей для отдыха, но региональное ведомство, вероятно, будет действовать от противного. Если в ходе проверок будут выявлены нарушения, то администрации района или муниципалитету будет выдано предписание.

Роспотребнадзор имеет право провести проверку всех 26 объектов до начала строительства, а не постфактум. Это сберегло бы не только время, но и выделенные бюджетные средства.

Ведомство Башкетовой публикует отчеты о безопасности пляжей, как правило, летом, в разгар сезона. Например, отчет 2018 года был опубликован в конце августа, 2019-го - 17 июня, а 2020-го - 23 июня. При этом из мониторинга Роспотребнадзора следует, что большинство пляжей не пригодны для отдыха. Так, в 2018 году только 7 из 46 пляжей были признаны пригодными, в 2019 году — 2 из 64, а в 2020 году — ни одного из 24.

Из-за отсутствия коммуникации между надзорным ведомством и петербуржцами местные жители игнорируют рекомендации РПН. Так, 18 июня прошлого года жители Северной столицы купались в парке 300-летия, а спустя несколько дней появился отчет Роспотребнадзора, согласно которому ни один пляж города не был пригоден для отдыха. Данный пример подчеркивает несвоевременность проводимых проверок, которые могут поставить под угрозу здоровье горожан.

Неудовлетворительные результаты зафиксированы и в ситуации с городскими водоемами. По данным мониторинга Счетной палаты РФ, проведенного во второй половине 2020 года, по стране отмечен рост доли проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям и химическим показателям. Наибольшие объемы загрязнения (951,2 млн кубических метров), вызванного сбросом стоков в водоемы, зафиксированы в Петербурге.

Правительство РФ в начале 2021 года приняло решение включить федеральный проект "Чистая вода" в национальный проект "Жилье и Городская среда". Однако неизвестно, как в этом направлении покажет себя петербургский Роспотребнадзор, и когда он опубликует новый отчет о безопасности городских пляжей. Вероятно, итоги мониторинга появятся только в июне.