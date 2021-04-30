РПН Петербурга оказался несостоятелен при пандемии

В начале прошлого года мир охватила пандемия новой вирусной инфекции COVID-19, с которой связана избыточная смертность населения. Этот показатель отображает, насколько увеличилось количество смертей по отношению к стандартным прогнозируемым значениям на основании данных прошлых лет. По версии некоторых СМИ, нерасторопность петербургского Роспотребнадзора во главе с Наталией Башкетовой могла привести к повышенным показателям по избыточной смертности в городе.
По подсчетам журналистов, в России с начала пандемии умерло на 500 205 человек больше, чем ожидалось. Это сопоставимо с населением Калининграда, Чебоксар и Липецка. Показатели по избыточной смертности в прошлом году выросли. Петербург стал одним из лидеров: в период с апреля по декабрь 2020 года в городе от коронавируса умерло 14 277 человек. Индекс избыточной смертности стали значительно выше, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года (13 791 человек).
В декабре 2020 года руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом. Ежесуточный уровень регистрации заболеваемости различался в разных регионах. В Республике Татарстан он составил 2,5 на 100 тысяч населения, а в Санкт-Петербурге - 70,14. Петербург в этот период находился на пике среднесуточной заболеваемости.
По мнению журналистов, к таким показателям могла привести медлительность петербургского Роспотребнадзора. Ведь в Северной столице меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели лишь в середине ноября.
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева утверждала, что ситуация стабильна, и предрекала нормализацию показателей после Нового года. Но вопреки прогнозам ситуация по заболеваемости и в этом году не улучшилась. На 29 апреля суточное число заразившихся в России составило 9284 человека. В Петербурге за сутки зафиксировано 716 новых случаев.
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