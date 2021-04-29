Долги перед Пригожиным загнали команду Навального в безвыходную ситуацию

Леонид Волков объявил о прекращении деятельности штабов ФБК (признан иноагентом) в России. Данное решение связано с судебным процессом по делу о признании организации экстремисткой. Процесс распада структур Навального начался уже давно и был связан с финансовыми проблемами. В 2020 году по иску о распространении клеветы Навального, Любовь Соболь и ФБК* обязали выплатить истцу почти 90 миллионов рублей.

Позднее долг выкупил предприниматель Евгений Пригожин. В результате представители ФБК* оказались должны бизнесмену лично. В итоге Навальный заявил о ликвидации ФБК* и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан (иноагент). Своё решение он мотивировал чрезмерно большими долгами и призвал сторонников увеличить донаты.

Впоследствии сотрудники структур Навального неоднократно позволяли себе резкие слова в адрес Пригожина, что влекло за собой подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации — каждый на 5 млн рублей. Так, сбежавший в Прибалтику функционер ФБК* Владимир Милов в беседе со СМИ заявил, что причиной его отъезда из России стали проигранные дела по искам петербургского предпринимателя.

В 2019 году Минюст признал ФБК и ФЗПГ иностранными агентами и обязал структуры предоставлять финансовый отчёт и маркировать свои публикации соответствующим образом. Команда Навального данные предписания игнорировала в результате чего штрафы лишь увеличивались.

Свой комментарий по ситуации дал публицист Николай Стариков. По его мнению, у нынешней ликвидации штабов имеется несколько причин. Во-первых, публицист признаёт немаловажную роль Пригожина в данном вопросе.

"Я убежден, что в деле роспуска, фактически прекращения деятельности иноагента ФБК на территории России, роль сыграли несколько факторов. Безусловно, здесь и те иски, которые выиграл Евгений Пригожин, который сделал дальнейшую работу этой организации, мягко говоря, нерентабельной", — заявил Стариков.

Кроме того, эксперт отмечает фактор вероятного признания ФБК* экстремисткой организацией в результате многочисленных актов противоправной деятельности.

"Ну и, безусловно, действия прокуратуры, которая через суд, я уверен, признает деятельность этой организации экстремистской со всеми печальными для нее последствиями. Волков это понимает и поэтому, исходя из первого и второго, принимает решение об уходе во всех смыслах от юридической и финансовой и другой ответственности", — заметил публицист.

В заключение Стариков добавил, что сомневается, что с прекращением деятельности штабов подрывная деятельность сторонников Навального не прекратится.

"Она будет вестись с территории иностранных государств, и финансирование будет значительно более непрозрачным, чем оно было. Перед нами процесс перерождения псевдоинформационной в абсолютно экстремистскую и подрывную организацию", — подытожил эксперт.

По мнению политолога и руководителя PolitRussia Руслана Осташко, нынешний роспуск штабов связан с нежеланием руководства ФБК* использовать активы фонда для оплаты многочисленных штрафов.