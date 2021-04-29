Невкусная еда вывела "Артис-Детское питание" в лидеры школьного антирейтинга

В последнее время в учебных заведениях Петербурга значительно возросло количество жалоб на плохую организацию питания и просто невкусные блюда, предлагаемые поставщиками в школьных столовых. Наибольшее число подобных жалоб поступило в адрес комбината "Артис-детское питание".

В связи с создавшимся положением, родители учеников предлагают усилить контроль за работой школьных столовых и качеством питания.

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко опубликовал в своем ТГ-канале документ определяющий порядок доступа родителей и иных законных представителей детей в школьные столовые. Особо подчеркивается, что документ составлен с учетом всех пожеланий Роспотребнадзора.

При этом, надзорные органы должны более оперативно реагировать на сигналы родителей о выявленных нарушениях. Иначе будет как в школе № 93 в петербургском районе Шушары, где ученик обнаружил в супе кусок сырого мяса. Родители подняли тревогу, инцидент широко освещали СМИ, но когда пришли проверяющие, то никаких нарушений уже не обнаружили.

Для освещения подобных инцидентов петербургские родители создали группу в соцсети "ВКонтакте", где собирают подобные случаи. Администрация сообщества даже составляет антирейтинг поставщиков питания в учебные заведения, которые имеют наибольшее число негативных отзывов о своей работе.

В последнее время возросло количество жалоб на вкусовые качества блюд школьного меню. Больше всего негативных отзывов адресовано комбинату "Артис-детское питание".

Такое отношение поставщика питания может быть вызвано его желанием сэкономить на качестве продуктов, ведь в ходе торгов "Артис" существенно занизил начальную максимальную цену контракта. После этого с соцсетях возросло количество жалоб на качество блюд в меню школ и детских садов.

Но "Артис-детское питание" на этом не остановился и принялся занижать уже калорийность готовых блюд. В некоторых учебных заведениях, энергетическая ценность завтраков снизилась на 30%.

Учитывая многочисленные нарушения, выявленные в школьных столовых, не удивительно, что родители стали больше интересоваться качеством питания в учебных заведениях. Эта инициатива должна помочь улучшить ситуацию в сфере соцпитания Петербурга.