Отсылка к "Медузе" ослабила позицию Милова в суде — юристы Пригожина

Накануне в Черемушкинском суде состоялось заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального Владимиру Милову. Причиной иска стало распространение порочащей деловую репутацию предпринимателя информации в Сети.
Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", окончательное решение по иску будет принято 18 мая.
Ранее ответчик ссылался на два издания — "Росбалт" и "Медуза" (признана в России иностранным агентом). Однако теперь соратник Навального указывает только последнее. В ответ на это истец представил документы, доказывающие, что "Медуза" не имеет лицензии СМИ на территории России.
Суд потребовал от Милова разъяснений по поводу видеоматериалов, размещенных на YouTube-канале "Навальный Live". Но представитель ответчика не смог дать четкого ответа на этот вопрос. В пресс-службе также добавили, что суд потребовал от Милова к следующему заседанию разъяснений, кто действительно публикует материалы на канале видеохостинга.
Предыдущий иск бизнесмена к соратнику Навального был удовлетворен Люблинским судом Москвы. По нему Милов должен выплатить истцу 350 000 рублей.
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