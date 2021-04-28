Отсылка к "Медузе" ослабила позицию Милова в суде — юристы Пригожина

Накануне в Черемушкинском суде состоялось заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального Владимиру Милову. Причиной иска стало распространение порочащей деловую репутацию предпринимателя информации в Сети.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", окончательное решение по иску будет принято 18 мая.

Ранее ответчик ссылался на два издания — "Росбалт" и "Медуза" (признана в России иностранным агентом). Однако теперь соратник Навального указывает только последнее. В ответ на это истец представил документы, доказывающие, что "Медуза" не имеет лицензии СМИ на территории России.

Суд потребовал от Милова разъяснений по поводу видеоматериалов, размещенных на YouTube-канале "Навальный Live". Но представитель ответчика не смог дать четкого ответа на этот вопрос. В пресс-службе также добавили, что суд потребовал от Милова к следующему заседанию разъяснений, кто действительно публикует материалы на канале видеохостинга.

Предыдущий иск бизнесмена к соратнику Навального был удовлетворен Люблинским судом Москвы. По нему Милов должен выплатить истцу 350 000 рублей.