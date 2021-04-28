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Решение по иску Пригожина к Милову вынесут 18 мая
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  • Опубликована сегодня в 17:44

Решение по иску Пригожина к Милову вынесут 18 мая

Решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к соратнику блогера Алексея Навального Владимиру Милову могут вынести уже 18 мая.

По данным пресс-службы "Конкорда", во вторник, 27 апреля, в Черемушкинском суде российской столицы прошло слушание по иску Пригожина к Милову из-за распространения информации, порочащей деловую репутацию бизнесмена.

Раннее ответчик ссылался на издания "Росбалт" и "Медуза" (СМИ, выполняющее функцию иностранного агента), однако в этот раз представитель Милова упомянула только "Медузу". В ответ на это, истец представил суду документы, подтверждающие, что "Медуза" не является средством массовой информации на территории РФ.

Во время заседания суд попросил ответчика объяснить, как именно он публиковал видеоматериалы на YouTube-канале "Навальный Live", если он не знает, кто этим занимается.

Пресс-служба "Конкорда" отметила, что представитель ответчика не смог ответить на этот вопрос. В связи с этим судья дал поручение к следующему заседанию указать доверителей, публикующих видео на YouTube-канале, и заявил, что 18 мая будет готов объявить итоговое решение по иску.

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