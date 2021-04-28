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В отчетах РПН Петербурга нашлись нестыковки по заболеваемости ОРВИ
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  • Опубликована сегодня в 20:56

В отчетах РПН Петербурга нашлись нестыковки по заболеваемости ОРВИ

Во вторник, 27 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как в России обстоят дела с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Представители надзорного ведомства отметили, что в девяти российских регионах эпидемический порог был превышен в период с 19 по 25 апреля. А как дела в Петербурге? — понять трудно, потому что в показателях, кажется, запутались сами местные санврачи.

Петербург оказалась на пороге вспышки эпидемии ОРВИ. Отчет городского РПН, во главе которого стоит Наталия Башкетова, гласит, что с 19 по 25 апреля в Петербурге число случаев заболевания во всех возрастных группах на 13,7% ниже эпидемического порога.

"У всего населения на 13,7%, у взрослого населения на 21,5%, детей 0-2 года на 35,6%, детей 3-6 лет на 35,1%, детей 7-14 лет на 30,2%", — отчитались в надзорном ведомстве.

В ведомстве Башкетовой подчеркнули, что число заболевших в Петербурге идет на снижение. Однако отчет городского Управления РПН говорит об обратном. Согласно представленным в нем данным, с 12 по 18 апреля в городе зафиксировано на 25,4% меньше случаев ОРВИ, чем заболеваемость на уровне эпидемического порога. Тогда надзорный орган также заявил о снижении числа заболевших.

"У всего населения на 25,4%, взрослого населения на 14,8%, детей 0-2 года на 46,0%, детей 3-6 лет на 39,7%, детей 7-14 лет на 29,4%", — отчитался РПН за позапрошлую неделю.

Другими словами, за минувшую неделю Петербург приблизился к эпидемии ОРВИ на 12%, однако в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация улучшается. Эти факты являются взаимоисключающими. Анализ всех еженедельных отчетов ведомства о заболеваемости ОРВИ в текущем году показал, что в РПН ни разу не говорили о росте числа заболевших.

Возникает резонный вопрос, откуда появляются больные, если с каждым днем их число лишь снижается. На портале городского управления РПН не удалось найти ответ. Отчеты ведомства главного санитарного врача Петербурга о снижении уровня заболеваемости оказывают положительное влияние на репутацию Башкетовой, однако они противоречат цифрам в этих самых отчетах. Действия надзорного органа создают видимость безопасности, хотя в реальности ситуация с ОРВИ в городе на Неве ухудшается. Уже через неделю он может перешагнуть эпидемический порог, до которого осталось 13,7%.

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