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В Калининградской области
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  • Опубликована сегодня в 13:36

В Калининградской области "Родина" защитит частные школы

Региональные правительства не смогли помочь частным школам во время пандемии.

Партия "Родина" защитит частные школы в регионе. Несмотря на то, что частные образовательные учреждения Калининграда были признаны пострадавшими от пандемии, помощь получить они так и не смогли. Разобраться с вопросом финансирования школ постарались в партии "Родина".

"Поскольку предприниматели сами уже прошли по всем инстанциям и написали все возможные заявления в ведомства, которые должны были помочь, но не помогли, остается только писать в приемную президента. Даже если возникла правовая коллизия, региональные власти обязаны были решить эту ситуацию. Иначе получается, что только на словах у нас всесторонняя поддержка МСП и забота о подрастающем поколении. На деле же оказывается, что помогают только глобальным корпорациям со сверх-прибылями, а малый бизнес, который своими налогами и пополняет городские бюджеты, остается за бортом" — сообщил Дмитрий Новик, руководитель регионального отделения партии "Родина".

По словам Новика, вследствие политики региональных властей без работы остались сотни педагогов, а десятки учебных учреждений прекратили свою деятельность. В партии считают, что если бы Калининградское правительство сформировало пакет поддержки, школы бы оставались открытыми.

"Родина" следит за дальнейшим развитием ситуации.

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