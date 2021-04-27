Директора школ оказались не готовы к подключению ФГИС "Меркурий"

Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий рассказал о ситуации на рынке молочной продукции в России. По его данным, в отрасли участились случаи фальсификации молока.

"99% изготовителей фальсифицируют продукцию, умышленно скрывают состав. Пишут на упаковке ГОСТ, "молоко питьевое, цельное", а на самом деле это совершенно другой продукт, который молоком не является", — уточнил общественник.

Вишневецкий отметил, что ввиду отсутствия реальных санкций за подобные нарушения рынок молочной продукции Петербурга наводнён фальсификатом. И страдают от этого как потребители, так и добросовестные поставщики. По данным Роспотребнадзора, доля подобной продукции составляет 6-8%. Причём потребителями контрафакта могут выступать и образовательные учреждения.

Как рассказала на конференции ОНФ глава Управления внутреннего ветеринарного надзора Татьяна Балагула, в борьбе с данной проблемой могла бы помочь система ФГИС "Меркурий". Благодаря ей учебные заведения могут значительно лучше контролировать качество поставляемой кисломолочной продукции.

Данная система является обязательной к регистрации для всех производителей мяса, молока, рыбы и т. д. Балагула отмечает, что к "Меркурию" также могут подключиться и образовательные учреждения, так как они участвуют в обороте вышеобозначенных товаров. Однако ввиду сложности освоения системы далеко не все могут с ней работать.

Балагула предлагает разработать курсы обучения ответственных лиц в школах и детских садах работе в "Меркурии" для выявления фальсификата до его поступления на пищеблоки образовательных учреждений.

За последние несколько месяцев в Петербурге было выявлено несколько отравлений детей в школах и детских садах. Наиболее массовое из них произошло в Кронштадте, в школе №422. Там от кишечной инфекции пострадало 140 человек, а в отношении поставщика ООО "ТД Профпит" было возбуждено уголовное дело. Однако фирма и сейчас работает на рынке, только под другим названием.

26 апреля стало известно о предполагаемом случае вспышки кишечной инфекции в школе №370 Московского района. Характерные симптомы стали причиной перевода детей на дистанционное обучение. Организацией питания в школе занимается компания "Столовая № 14", заключившая контракт на 5,2 млн рублей. Также фирма поставляет продукцию и в ряд других школ города.

Наибольшее количество жалоб от родителей поступает на компанию "Артис- Детское питание". Фирма является одним из крупнейших поставщиков в детские сады и школы города. В этом году компания выиграла крупный тендер на организацию питания во всех школах Колпинского района со значительным снижением изначальной цены. Несмотря на многочисленные нарекания от детей и родителей на низкое качество еды, районная администрация хранит молчание. Кроме того, "Артис- детское питание" занял второе место в антирейтинге недобросовестных поставщиков, опубликованном в ВК-сообществе "Школьный ревизорро".