Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния

Рынок соцпитания Санкт-Петербурга частично захвачен поставщиками, прибегающими к сомнительным методам при получении госконтрактов. Речь идет о картельных сговорах, к которым, по данным УФАС, комбинаты зачастую прибегают ради получения тендеров на обслуживание школ.

При этом в отчеты антимонопольной службы крайне редко попадают поставщики питания для дошкольных учреждений, хотя, как правило, питание туда поставляют те же самые компании-картельщики, что и в школы.

К их числу, в частности, можно отнести комбинаты "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание", неоднократно уличенные в картельных сговорах. В начале года "Артис" выиграл тендер на 88 млн рублей на обслуживание детсадов Колпинского района.

Школы в районе эта компания также обслуживает, и там было много жалоб от родителей. Однако на дошкольное питание от того же поставщика внимания практически не обращали.

Компания "Фирма Флоридан" обслуживает детские сады в Василеостровском районе, стоимость контракта составила без малого 37 млн рублей.

Третий крупный поставщик, также замешанный в скандалах в сфере соцпитания — "ТЗБ "Петроградская", предположительно связанная с главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым. Она заключила контракт на обслуживание детских садов Кировского района на 38 млн рублей.

Иными словами, даже если частный поставщик попадался на нарушении законодательства и крупных скандалах, он может беспрепятственно работать в школах и детских садах и дальше. И если школьники по крайней мере могут снять плохое питание на камеру смартфона, то детсадовцы в этой ситуации лишены подобной возможности в силу возраста. В связи с этим предложение оснастить столовые в дошкольных учреждениях системами видеонаблюдения весьма актуально.