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Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния
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  • Опубликована сегодня в 16:00

Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния

Рынок соцпитания Санкт-Петербурга частично захвачен поставщиками, прибегающими к сомнительным методам при получении госконтрактов. Речь идет о картельных сговорах, к которым, по данным УФАС, комбинаты зачастую прибегают ради получения тендеров на обслуживание школ.

При этом в отчеты антимонопольной службы крайне редко попадают поставщики питания для дошкольных учреждений, хотя, как правило, питание туда поставляют те же самые компании-картельщики, что и в школы.

К их числу, в частности, можно отнести комбинаты "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание", неоднократно уличенные в картельных сговорах. В начале года "Артис" выиграл тендер на 88 млн рублей на обслуживание детсадов Колпинского района.

Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния. 9747.jpeg

Школы в районе эта компания также обслуживает, и там было много жалоб от родителей. Однако на дошкольное питание от того же поставщика внимания практически не обращали.

Компания "Фирма Флоридан" обслуживает детские сады в Василеостровском районе, стоимость контракта составила без малого 37 млн рублей.

Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния. 9748.jpeg

Третий крупный поставщик, также замешанный в скандалах в сфере соцпитания — "ТЗБ "Петроградская", предположительно связанная с главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым. Она заключила контракт на обслуживание детских садов Кировского района на 38 млн рублей.

Участники картелей довели рынок дошкольного питания до плачевного состояния. 9749.jpeg

Иными словами, даже если частный поставщик попадался на нарушении законодательства и крупных скандалах, он может беспрепятственно работать в школах и детских садах и дальше. И если школьники по крайней мере могут снять плохое питание на камеру смартфона, то детсадовцы в этой ситуации лишены подобной возможности в силу возраста. В связи с этим предложение оснастить столовые в дошкольных учреждениях системами видеонаблюдения весьма актуально.

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