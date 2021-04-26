"Столовая №14" путем отравления отправила на дистанционное обучение школу №370

Родители учеников школы № 370 Московского района Петербурга пожаловались в районную администрацию на возможный случай массового отравления, сообщают местные СМИ.

По словам представителя администрации Московского района, всего им поступило около 50 жалоб. Также источник сообщил, что у некоторых сотрудников школы обнаружился норовирус.

"Среди 98 сотрудников школы у 8 человек методом ПЦР обнаружен норовирус 2-го генотипа. Сведения о состоянии и клинических проявлениях у детей выясняет медицинский персонал детской поликлиники. Данными о детях с подтвержденной кишечной инфекцией администрация Московского района не располагает", — выяснили журналисты "Фонтанки" в администрации.

По данным петербургского управления Роспотребнадзора, в школе № 370 от норовирусной инфекции пострадали 25 человек, среди которых 14 детей. Троих детей госпитализировали в инфекционный стационар.

Ранее одна из участниц сообщества "Объединение школьных матерей" сообщила, что сразу в нескольких школах Московского района произошло отравление детей. По её словам, после произошедшего школьникам выдавали сухпайки и собрали анализы. Это может говорить о наличии инфекции и в других школах района, что требует проверки со стороны Роспотребнадзора.

Организацией питания в данной школе занимается комбинат "Столовая № 14". В прошлом году поставщик выиграл тендер на поставку питания в данную школу на сумму 5,2 миллиона рублей. Помимо прочего, в том же году "Столовая" заключила контракт на обслуживание всех школ Московского района на сумму более 168,8 миллионов рублей.

По данным СМИ, норовирус обнаружен и у троих сотрудников "Столовой № 14", что могло стать причиной отравления детей.

Случаи с отравлением учеников в петербургских школах из-за некачественной работы поставщиков питания и отсутствия внимания со стороны надзорных органов на жалобы родителей все чаще появляются в СМИ. Так, ранее сообщалось об отравлении детей в школах, которые обслуживает поставщик "Альфа-Провиант".

Сообщество "Школьный ревизорро" опубликовало рейтинг недобросовестных поставщиков питания, основываясь на количестве жалоб со стороны родителей. Лидерами стали крупнейшие комбинаты питания в регионе — "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание".

В Колпинском районе, где "Артис-Детское питание" поставляет еду во все учебные заведения, родители пошли жаловаться на качество еды в школьных столовых в районную администрацию. Однако там им заявили, что в проверках работы поставщика нет необходимости.