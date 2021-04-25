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Санврачей попросили проверить
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  • Опубликована сегодня в 18:18

Санврачей попросили проверить "ТЗБ "Петроградская" после фото с "дырявым" мясом

В социальной сети "ВКонтакте" появились фото некачественного мяса, предположительно предназначавшегося для приготовления блюд в одном из детских садов Кировского района Санкт-Петербурга. Поставками питания в местные дошкольные образовательные учреждения занимается комбинат "ТЗБ "Петроградская". Работа предприятия остается без внимания инспекторов регионального отделения Роспотребнадзора.

Проблема качества предоставления услуг на рынке социального питания Санкт-Петербурга стоит довольно остро. Блюда из школьных столовых чаще становятся достоянием общественности благодаря наличию телефонов у учеников, а также их жалобам родителям. Воспитанники детсадов в этой связи более уязвимы.

Но из детских садов, хоть и реже, а жалобы все-таки поступают. В соцсетях опубликованы фотографии мяса, которое могли использовать при приготовлении блюд в дошкольном образовательном учреждении Кировского района. Автор публикации отмечает, что говядина склизкая и варится в течение часа-полутора. На мясе заметили отверстия, какие остаются при попытках искусственного увеличении веса путем введения в продукт различных компонентов.

Санврачей попросили проверить

Согласно Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), обслуживанием детских садов Кировского района занимается комбинат "ТЗБ "Петроградская". Производство выиграло тендер на поставку продуктов в госучреждения на 2020/2021 учебный год.

Санврачей попросили проверить

По сообщениям СМИ, интересы предприятия на рынке соцпитания может продвигать глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. Отмечается, что комбинат не подвергается проверкам Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. За прошедший период 2020/2021 учебного года региональное отделение РПН провело 494 инспекции, в том числе в Кировском районе. "ТЗБ "Петроградская" отсутствует в отчетах надзорного органа.

Во Фрунзенском районе, возглавляемом Серовым, обслуживанием образовательных учреждений занимается также "ТЗБ "Петроградская".

Отсутствие сведений о наименовании учреждений, где могли использовать некачественное мясо, не дают оснований заявлять о нарушениях. Однако информацию необходимо проверить соответствующим надзорным ведомствам.

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