Санврачей попросили проверить "ТЗБ "Петроградская" после фото с "дырявым" мясом

В социальной сети "ВКонтакте" появились фото некачественного мяса, предположительно предназначавшегося для приготовления блюд в одном из детских садов Кировского района Санкт-Петербурга. Поставками питания в местные дошкольные образовательные учреждения занимается комбинат "ТЗБ "Петроградская". Работа предприятия остается без внимания инспекторов регионального отделения Роспотребнадзора.

Проблема качества предоставления услуг на рынке социального питания Санкт-Петербурга стоит довольно остро. Блюда из школьных столовых чаще становятся достоянием общественности благодаря наличию телефонов у учеников, а также их жалобам родителям. Воспитанники детсадов в этой связи более уязвимы.

Но из детских садов, хоть и реже, а жалобы все-таки поступают. В соцсетях опубликованы фотографии мяса, которое могли использовать при приготовлении блюд в дошкольном образовательном учреждении Кировского района. Автор публикации отмечает, что говядина склизкая и варится в течение часа-полутора. На мясе заметили отверстия, какие остаются при попытках искусственного увеличении веса путем введения в продукт различных компонентов.

Согласно Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), обслуживанием детских садов Кировского района занимается комбинат "ТЗБ "Петроградская". Производство выиграло тендер на поставку продуктов в госучреждения на 2020/2021 учебный год.

По сообщениям СМИ, интересы предприятия на рынке соцпитания может продвигать глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. Отмечается, что комбинат не подвергается проверкам Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. За прошедший период 2020/2021 учебного года региональное отделение РПН провело 494 инспекции, в том числе в Кировском районе. "ТЗБ "Петроградская" отсутствует в отчетах надзорного органа.

Во Фрунзенском районе, возглавляемом Серовым, обслуживанием образовательных учреждений занимается также "ТЗБ "Петроградская".

Отсутствие сведений о наименовании учреждений, где могли использовать некачественное мясо, не дают оснований заявлять о нарушениях. Однако информацию необходимо проверить соответствующим надзорным ведомствам.