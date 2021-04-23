Разносчиком сальмонеллёза в гимназии №624 мог стать учитель музыки

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга назревает скандал в сфере социального питания. В школе № 624 была зафиксирована вспышка кишечной инфекции - сальмонеллеза. Ранее с этим диагнозом была госпитализирована учительница музыки из детского сада при данной школе. В СМИ подтвердили слова источника в администрации Адмиралтейского района о том, что плохое самочувствие детей может быть связано именно с этим заболеванием.

Согласно полученной информации, в гимназии №624 еду школьникам готовят сами сотрудники учебного заведения. Причем некоторые из работают за дополнительную ставку в детском саду и не имеют поварского образования и знаний санитарных норм.

Вышеупомянутый детский сад располагается по адресу улица 10-я Красноармейская, д. 3 литер А, а продукты в него поставляет комбинат ООО "ТК Северная столица". Из этих продуктов готовятся обеды для школьников, а в роли поваров выступают сами сотрудники учебного заведения.

Учительницу музыки Светлану Г. госпитализировали с диагнозом сальмонеллез 14 апреля. Тогда выяснилось, что женщина могла стать переносчиком инфекции и заразить других школьников, поскольку работала по совместительству на раздаче в столовой.

В результате сотрудники Роспотребнадзора были вызваны в учебное заведение для проведения необходимой проверки. В ходе инспекции специалисты выявили нарушения в организации питания, а также в медицинских книжках сотрудников школы.

Ранее комбинат ООО "ТК Северная столица" имел название ООО "Юпитер Холл". СМИ писали, что данная компания вместе с комбинатом "ТД "Профпит" создавала на рынке социального питания Санкт-Петербурга иллюзию конкуренции во время проведения госзакупок в интересах другой крупной фирмы — ООО "ТЗБ "Петроградская". Отметим, что комбинат "ТД "Профпит" также ранее сменил название после массового отравления детей в школе №422.

Ребрендинг не помог "ТД "Профпит" повысить качество своих продуктов. Недавно стало известно о еще одном скандале, который произошел в школе №509 Красносельского района. Неравнодушным родителям пришлось обращаться в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации.

Предполагается, что причиной вспышки заболевания в школе №624 мог стать недобор персонала в приписанном к ней детском саду. Также выясняется, как мог заразиться сам учитель: от продуктов "ТК "Северная столица" или же другим способом.