Милов не готов судиться с бизнесменом Пригожиным

По просьбе представителя Владимира Милова судебное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина перенесли на конец мая. Сам ответчик снова не явился в суд.
Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что ранее в Черемушкинском районном суде прошли слушания по делам о защите чести и деловой репутации петербургского бизнесмена. Ответчиками по искам выступают Владимир Милов и Алексей Навальный.
Блогер и его сторонник могут быть причастны к распространению порочащей и недостоверной информации о Пригожине в соцсети Twitter и на YouTube-канале "Навальный Live".
"По просьбе представителя Милова суд перенес слушание по делу №02-3251/2021 на 31 мая, чтобы предоставить возможность ответчику сформировать позицию уточненных исковых требований. По делу №02-1550/2021 в целях сбора доказательственной базы, заседание перенесено на 25 мая", — сообщила пресс-служба компании.
Ранее Милов написал на своей странице в Twitter, что повторит свои оскорбительные высказывания в отношении бизнесмена в суде. При этом сторонник Навального проигнорировал все судебные заседания.
Юристы "Конкорда" рассчитывают, что Милов выполнит данное им обещание — вернется в Москву и посетит заседание в мае.
Ранее сторонник блогера уже проиграл дело по аналогичному иску Пригожина. Люблинский районный суд признал порочащими и недостоверными сведения, которые распространял ответчик, взыскав с Милова в пользу предпринимателя 350 тысяч рублей.
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