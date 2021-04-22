"Артис-детское питание" может готовить обеды не на комбинате, а в столовой школы №93

Пищекомбинат "Артис-Детское питание" заподозрили в использовании пищеблока школы № 93 Пушкинского района в качестве цеха для приготовления обедов на целую сеть учебных заведений.

Ранее о возможных нарушениях поставщика сообщил бывший экспедитор "Артиса" Евгений. Он отметил, что большинство сотрудников получают зарплату в конвертах без росписи в официальной ведомости. Это противоречит Налоговому кодексу и трудовому законодательству.

Также экс-сотрудника комбината смутили маркировки и документы к грузам, которые он получал. Термосы с едой Евгений забирал по адресу улица Школьная, 19. Документы были оформлены от АО "Столовая № 14". Доставлялся груз в лицей № 373 по адресу Московский проспект д. 96 и д. 112 (младшая и старшая школы).

По данным ЕИС, поставщиком питания в младшей школе является "Артис", а в старшей — "Столовая № 14". В контракте "Артиса" сказано, что приготовление пищи должно производиться в пищеблоке лицея. Привоз готовых блюд — это нарушение договора.

Примечательно, что по адресу на Школьной располагается печально известная школа №93. Именно там детей кормили "отвратительной" запеканкой и, вероятно, супом с недоваренным мясом.

О работе пищеблока данного учебного заведения рассказал один из сотрудников. На условиях анонимности он передал фото- и видеоматериалы, где видны возможные нарушения СанПиНа.

Поставщиком питания там является "Артис-Детское питание".

Исходя из слов экспедитора, питание в лицеи на Московском проспекте поставляется из вышеупомянутой школы. В какие еще учебные заведения привозят еду из пищеблока 93-й школы, неизвестно.

Ответственным органам стоит обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Нужно проверить, на самом ли деле поставщик использует пищеблок одной школ для отправки питания в другие образовательные заведения. Также вызывают вопросы документы, оформленные с указанием "Столовой № 14".

Напомним, на "Артис-Детское питание" жалуются не только в Пушкинском районе. Проблемы с питанием отмечают и в учебных заведениях Колпино, где поставщиком также является "Артис". Примечательно, что районная администрация игнорирует все жалобы на эту тему. Стоит отметить, что комбинат занял второе место в антирейтинге "Школьного ревизорро".