Виновный в массовом отравлении детей «Профпит» не улучшил качество питания в школах Петербурга

Компания ООО «Профпит» изменила свое название на ООО «Аркада», но это не улучшило обслуживание в учебных заведениях. Родители учеников школы № 509 Красносельского района, судя по всему, обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и выявить нарушения.
Ранее вышеупомянутый комбинат носил название ООО «Аркада». Однако после массового отравления в школе № 422 города Кронштадта руководство компании решило сделать ребрендинг, чтобы избавиться от репутационного удара. Неравнодушные родители в группе «Объединение школьных матерей СПб» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали обращение общественного активиста Павла Бойченко, который рассказал о серьезных нарушениях в школе № 509 Красносельского района.
Бойченко сообщил, что родители учеников вышеупомянутой школы обратились в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении компании «Аркада», которая занимается поставками питания в учебное заведение.
Ранее компания была известна под названием «Профпит», но после крупного скандала с отравлением 151 человека комбинат сменил название. Бойченко обратился ко всем неравнодушным родителям, призвав их не молчать и также написать в прокуратуру.
Наряду с ООО «Аркада» в Петербурге работает не менее скандальный комбинат - «Артис - Детское питание». Компания известна тем, что в прошлом году выиграла контракт на поставку питания во все школы Колпинского района за счет колоссального снижения начальной стоимости своих услуг. Вскоре в СМИ появилось множество негативных отзывов о качестве блюд комбината. Тем не менее администрация Колпинского района предпочитает закрыть глаза на ситуацию.
В результате неравнодушным родителям приходится обращаться напрямую в прокуратуру, чтобы добиться проверок в отношении недобросовестных поставщиков питания. Возможно, это вынудит комбинат «Артис - Детское питание» повысить качество своих блюд, поскольку некачественная продукция напрямую отражается на здоровье детей.
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