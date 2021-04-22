ФЗНЦ предложил ужесточить требования к публичным выступлениям рабочих групп ООН

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал фильм "Профессия-убийца", вышедший на арабском телевизионном канале Al Aan TV 16 апреля. Лента пытается настроить общество против РФ за счет голословных обвинений в адрес "ЧВК Вагнера".

По словам Шугалея, если в анонсе какого-либо фильма стоит важный человек, а именно представитель Рабочей группы ООН по использованию наемников, и говорит о "засвидетельствованных случаях внесудебных казней", то люди ему поверят. Глава ФЗНЦ уверен, что люди продолжат смотреть такую ленту ради того, чтобы увидеть хоть какие-либо доказательства.

"Прошло 5.46 секунд. Фильм закончился. Свидетельств — нет. Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд (Sorcha MacLeod), в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники ЧВК Вагнера принимают участие в боевых действиях в Ливии", — отметил Шугалей.

Такие серьезные организации, как ООН, не должны выступать с подобными бездоказательными обвинениями, считает Шугалей. Представители Рабочей группы заявляют о якобы журналистском расследовании, при этом не предоставив никаких доказательств. Комментируя эту ситуацию, глава ФЗНЦ обратился к Маклауд и ее коллегам. Он отметил, что представителям ООН стоило бы предоставить конкретные доказательства, сообщить о происходящем мировому сообществу, если в течение всего нескольких минут в анонсе они успели два раза сообщить о "свидетельствах бессудных убийств наемниками "ЧВК Вагнера".

"Уверяю Вас — моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления. Я находился в реальной Ливии в разных обстоятельствах почти два года, сначала изучал общественное мнение, потом сидел в ливийской тюрьме, где тоже встречались разные люди, попавшие в Митигу волей обстоятельств, а не за преступления. И самое главное, чему научило время, проведенное в этой стране — никогда не давать своих личностных оценок всему там происходящему", — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Представители ФЗНЦ уже направили соответствующее обращение к Постоянному Представителю РФ при ООН и Совбезе ООН, а также к самой Рабочей группе. На фоне голословных обвинений ФЗНЦ предложил ужесточить требования к публичным выступлениям рабочих групп. По мнению социолога, в борьбе с тиражированием фейков против РФ поможет только открытый и конструктивный диалог.