Роструд проверит "Фирму Флоридан" после сигнала о нарушениях

Федеральная инспекция труда проверяет деятельность петербургского комбината АО "Фирма Флоридан". По данным Роструда, поставщик социального питания мог нарушить требования трудового законодательства, нормативных правовых актов и требований охраны труда. Внеплановая проверка проходит с 8 апреля по 6 мая текущего года.

Проблемы со соблюдением законов о труде возникают не только у "Флоридана". Недавно петербургские СМИ сообщили о подаче в МВД РФ заявления от сотрудника АО "Артис-Детское питание". Работник сообщил, что устроился на предприятие более месяца назад, однако до сих пор не получил официальных документов, подтверждающих его трудоустройство. Также мужчина рассказал, что сотрудники комбината получают зарплату на руки, не расписываясь ни в каких документах. Возможно, таким образом поставщик пытается уйти от налогов.

По словам сотрудника комбината, он неоднократно становился свидетелем различных нарушений, случавшихся на предприятии. Например, он забирал продукцию для школы в 7:00 из поселка Шушары. При этом на термосах уже стояла маркировка с датой и временем их заполнения — 8:30 утра. Документы на продукцию оформлены от лица другой организации (АО "Столовая №14"), что также свидетельствует о нарушении условий контракта. Затем мужчина отвозил еду по адресам, среди которых есть лицей №373 по адресу Московский проспект, дома 96 и 112 (младшая и старшая школы).

Также сотрудник компании отметил, что некие посторонние люди без спецодежды имеют доступ к помещениям, в которых готовят еду. Этот момент говорит о нарушении санитарных норм. Еще одно нарушение, о котором рассказал работник, связан с транспортировкой продуктов. Мужчина рассказал, что еду для школ отвозят на грязном автомобиле с неработающим холодильным оборудованием. Сотрудник зафиксировал все нарушения и готов предоставить соответствующие видео и снимки сотрудникам полиции.