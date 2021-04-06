На досрочных выборах в Гордуму Читы победил Александр Щебеньков

На завершившихся досрочных выборах в Гордуму по одномандатному избирательному округу №19 "Витимский" победил кандидат от забайкальского отделения партии "РОДИНЫ".
Бизнесмен Александр Щебеньков был выдвинут от забайкальского отделения партии "РОДИНА" и победил с большим отрывом. За него 4 апреля проголосовали 476 избирателей.
На втором месте оказалась Наталья Лунева от "Единой России", за которую проголосовало 383 избирателя, а на третьем Николай Галкин от "Справедливой России", набравший 202 голоса. Остальные набрали менее 50-ти голосов.
Александр Щебеньков уже имеет опыт работы в Гордуме Читы. Он успешно участвовал в выборах в 2005-м и 2014-м годах.
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