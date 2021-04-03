Ротавирус попал в гимназию №642 из-за нарушений при ремонте школьного водопровода

В конце марта стало известно об инциденте в гимназии № 642 Василеостровского района. Несколько школьников почувствовали недомогание — у них поднялась температура и началась диарея.

Всего пострадало 19 человек. Троих учеников госпитализировали. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Двоим поставили диагноз "носительство ротавирусной инфекции".

Сотрудники Роспотребнадзора и представители Прокуратуры Санкт-Петербурга провели проверку и взяли пробы для анализов. Примечательно, что в школьной столовой не нашли нарушений. Позже инфекцию обнаружили в пробах холодной воды.

Оказалось, что 25 марта в гимназии прорвало трубу. Вскоре аварию ликвидировали. В таких случаях необходимо провести промывку, дезинфекцию и лабораторный анализ качества воды, но этого сделано не было.

Источником заражения стала вода, а не блюда школьного пищеблока. Следствие выявляет ответственного за проведение профилактических мер. Со вчерашнего дня работа гимназии приостановлена.