Ротавирус попал в гимназию №642 из-за нарушений при ремонте школьного водопровода

В конце марта стало известно об инциденте в гимназии № 642 Василеостровского района. Несколько школьников почувствовали недомогание — у них поднялась температура и началась диарея.
Всего пострадало 19 человек. Троих учеников госпитализировали. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Двоим поставили диагноз "носительство ротавирусной инфекции".
Сотрудники Роспотребнадзора и представители Прокуратуры Санкт-Петербурга провели проверку и взяли пробы для анализов. Примечательно, что в школьной столовой не нашли нарушений. Позже инфекцию обнаружили в пробах холодной воды.
Оказалось, что 25 марта в гимназии прорвало трубу. Вскоре аварию ликвидировали. В таких случаях необходимо провести промывку, дезинфекцию и лабораторный анализ качества воды, но этого сделано не было.
Источником заражения стала вода, а не блюда школьного пищеблока. Следствие выявляет ответственного за проведение профилактических мер. Со вчерашнего дня работа гимназии приостановлена.
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