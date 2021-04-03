Разработка спецконтрактов защитит рынок школьного питания от недобросовестных поставщиков

Сфера поставок соцпитания в Петербурге нуждается в изменении. Появляется все больше жалоб на школьные обеды. Это объясняется тем, что в борьбе за получение тендера некоторые поставщики сильно занижают цены.

Например, компания "Артис-Детское питание" заключила 25 контрактов со школами Колпинского района. Из-за этого стоимость обеда составила 102 рубля вместо рекомендованных 173 рублей. В школе Калининского района эта сумма снизилась до 62 рублей в день. Дети жалуются на качество питания, поставляемого в местные учебные заведения.

Требования к участникам тендеров на поставку соцпитания довольно мягкие. Из ст. 14 Закона № 44-ФЗ следует, что участникам конкурсов, например, запрещено поставлять продукты иностранного производства. Но дополнительной информации об этом нет.

В остальном требования стандартные.

Иногда заказчики выдвигают поставщикам конкретные условия, но случается это нечасто. Например, в Краснодаре потребовали наличие помещений площадью не менее 500 кв. метров, но победили компании, у которых таких складов не было.

"Общественный национальный фронт" провел пресс-конференцию, где обсуждалась тема поставок питания в учебные заведения. Участники разговора указали на необходимость введения более жестких требований для комбинатов. По мнению спикеров, это позволит улучшить качество питания и минимизировать количество отравлений в школах.