Разработка спецконтрактов защитит рынок школьного питания от недобросовестных поставщиков

Сфера поставок соцпитания в Петербурге нуждается в изменении. Появляется все больше жалоб на школьные обеды. Это объясняется тем, что в борьбе за получение тендера некоторые поставщики сильно занижают цены.
Например, компания "Артис-Детское питание" заключила 25 контрактов со школами Колпинского района. Из-за этого стоимость обеда составила 102 рубля вместо рекомендованных 173 рублей. В школе Калининского района эта сумма снизилась до 62 рублей в день. Дети жалуются на качество питания, поставляемого в местные учебные заведения.
Требования к участникам тендеров на поставку соцпитания довольно мягкие. Из ст. 14 Закона № 44-ФЗ следует, что участникам конкурсов, например, запрещено поставлять продукты иностранного производства. Но дополнительной информации об этом нет.
В остальном требования стандартные.
Иногда заказчики выдвигают поставщикам конкретные условия, но случается это нечасто. Например, в Краснодаре потребовали наличие помещений площадью не менее 500 кв. метров, но победили компании, у которых таких складов не было.
"Общественный национальный фронт" провел пресс-конференцию, где обсуждалась тема поставок питания в учебные заведения. Участники разговора указали на необходимость введения более жестких требований для комбинатов. По мнению спикеров, это позволит улучшить качество питания и минимизировать количество отравлений в школах.
"Необходимо, чтобы были приняты типовые контракты. Чтобы исключить поставщиков, которые в принципе не должны поставлять в школы ничего, так как не имеют необходимого оборудования, опыта, персонала", — подытожил президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов.
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