"Новая газета" объяснится перед Пригожиным

Юридическая служба компании "Конкорд" направила в адрес "Новой газеты" открытое письмо, в котором потребовала разъяснить публикацию фейковой информации на страницах издания.
Причиной стал очередной материал "Новой газеты". Юридическая служба компании оценила текст журналистов и пришла к выводу, что он содержит недостоверную информацию про петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. При этом авторы материала применили обороты, которые могут позволить им избежать наказания в суде.
Юристы бизнесмена решили получить подробную информацию по некоторым особо спорным вопросам и отправили в редакцию "Новой газеты" открытое письмо. Они уточнили, утверждает ли редакция, что Евгений Пригожин "является владельцем или бенефициаром компаний", которые якобы "получают" иски "из-за проблем с качеством питания", поставляемого в различные организации и учреждения.
Также юристы поинтересовались, утверждает ли редакция "Новой газеты", что Евгений Пригожин "является владельцем или бенефициаром компаний", к которым "подали иски на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания". Адвокаты попросили конкретизировать, что это за компании, и указать даты подачи исков.
Наконец, третьим вопросом юристы решили уточнить, действительно ли журналисты этого СМИ утверждают, что петербургский предприниматель "является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений".
Если "Новая газета" не будет готова дать ответы на эти вопросы и понести полную ответственность в суде за сведения, появившиеся на страницах издания, юридическая служба компании "Конкорд" будет вынуждена констатировать, что издание "является низкосортным и непрофессиональным сообществом".
"Сообществом, которое представляет информацию фейкового содержания с целью обратить на себя внимание, ввести в заблуждение своего читателя и не нести ответственность за совершенные действия", — добавили специалисты пресс-службы компании "Конкорд".
Редакцию "Новой газеты" уже неоднократно уличали в публикации недостоверных и непроверенных сведений. Так, в середине марта этого года журналисты опубликовали интервью с экс-сотрудником полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Этот материал позже был признан вбросом.
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