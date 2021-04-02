Петербургский суд рассмотрит дело об участии Резника в форуме "Муниципальная Россия"

В мировом суде Василеостровского района 2 апреля зарегистрировали дело об административном нарушении в отношении депутата Заксобрания Максима Резника.

По информации, опубликованной на официальном сайте суда, парламентарию вменяют правонарушение по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной). Протокол на Максима Резника был составлен за участие в форуме "Муниципальная Россия", прошедшем в Москве.

Мероприятие состоялось 13 марта в отеле "Измайлово Дельта-Гамма". Его организаторами выступили "Объединённые демократы", чей координатор Андрей Пивоваров по совместительству занимает должность исполнительного директора организации "Открытая Россия", признанной нежелательной на территории РФ.

Через полчаса после старта мероприятия в зале появились правоохранители и задержали присутствующих, включая представителей муниципальной власти из Санкт-Петербурга и других регионов, а также главу совета Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу. Помимо этого, в числе задержанных оказались председатель муниципального округа "Красносельский" города Москва Илья Яшин и бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Участники форума, прибывшие из Петербурга, просили перенести разбирательства в суды Северной столицы. На данный момент в петербургских судах зарегистрировано семь дел в отношении участников "Муниципальной России".

Уже известно, когда состоится рассмотрение дел муниципального депутата округа "Васильевский" Алексея Касаткина, координатора форума Андрея Пивоварова, Евгения Пушкарёва, Олега Петрова и правозащитницы Анастасии Бураковой. Дело депутата муниципального округа "Гражданка" Ирины Майоровой в конце марта один мировой судебный участок передал на рассмотрение другого.