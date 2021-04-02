Почему юристы Пригожина хотят оспорить решение суда по иску к Шевченко

Савеловский районный суд Москвы вынес решение по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, администратору портала "Довод" Илье Косыгину и Limited liability company (SIA) Medusa Project. Суд не посчитал распространенные вышеперечисленными личностями высказывания негативными и информационно значимыми.
Юристы компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, подали апелляцию в Мосгорсуд, чтобы оспорить это решение. Отмечается, что в суде ответчики не отрицали, что распространяли недостоверные сведения, порочащие репутацию истца.
В апелляции "Конкорда" говорится, что решение Савеловского районного суда незаконно и необоснованно.
Напомним, бизнесмен подал в суд на Максима Шевченко за распространение оскорбительных высказываний в его адрес на YouTube-канале. На заседании журналист от своих слов отказался.
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