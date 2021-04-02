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Почему юристы Пригожина хотят оспорить решение суда по иску к Шевченко
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  • Опубликована сегодня в 21:12

Почему юристы Пригожина хотят оспорить решение суда по иску к Шевченко

Савеловский районный суд Москвы вынес решение по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, администратору портала "Довод" Илье Косыгину и Limited liability company (SIA) Medusa Project. Суд не посчитал распространенные вышеперечисленными личностями высказывания негативными и информационно значимыми.

Юристы компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, подали апелляцию в Мосгорсуд, чтобы оспорить это решение. Отмечается, что в суде ответчики не отрицали, что распространяли недостоверные сведения, порочащие репутацию истца.

Почему юристы Пригожина хотят оспорить решение суда по иску к Шевченко. 9628.jpeg

В апелляции "Конкорда" говорится, что решение Савеловского районного суда незаконно и необоснованно.

Напомним, бизнесмен подал в суд на Максима Шевченко за распространение оскорбительных высказываний в его адрес на YouTube-канале. На заседании журналист от своих слов отказался.

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