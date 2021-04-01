В Сочи готовят свод правил поведения на трассах

Большое количество несчастных случаев на горных склонах Красной Поляны вызывает сильное беспокойство и чтобы их минимизировать, в регионе решили создать специальные "правила дорожного движения" для горнолыжников и сноубордистов.

"Выезжая на склоны, туристы часто забывают о том, что катание на горных лыжах и сноуборде — экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил. И, в первую очередь, за собственную безопасность и здоровье отвечают именно сами катающиеся. Поэтому на сегодняшний день самый важный вопрос — о безопасности на горнолыжных курортах. Отсутствие нормативно-правового регулирования в этой сфере приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек с травмами различной степени тяжести", — рассказал заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Кирилл Сазонов.

В связи с этим власти Сочи предложили свою версию нормативных актов, которые планируется внести в краевой закон "Об административных правонарушениях", установив ответственность за умышленное катание на необорудованных участках склона или в состояни﻿и алкогольного опьянения.

"Существуют правила дорожного движения, правила поведения на воде, авиационном транспорте, а правил поведения на горных курортах, на трассах и за их пределами — нет. Хотя ни для кого не секрет, что это не самый безопасный вид отдыха. Мы вынуждены руководствоваться нормативными документами, регулирующими туристическую отрасль, но они имеют очень отдаленное отношение к деятельности горнолыжных курортов", — поясняет заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по правовым вопросам Игорь Смычагин.

Создание горнолыжного кодекса позволит во многом обеспечить безопасность. На начальном этапе специалисты предлагают четко определить все понятия — что значит фрирайд, внетрассовое катание, горный патруль или спасатель курорта. Кроме того, закрепить такие понятия, как спасатель курорта или горнолыжный патруль. Сегодня эти специалисты существуют на каждом комплексе, но вот их обязанности и ответственность пока не ясны.

Документ разрабатывается уже месяц. После финального обсуждения рабочей группой администрация Сочи запустит процедуру по формированию нормативного акта. Ожидается, что новые правила катания на законодательном уровне вступят в силу уже в следующем сезоне.