Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на своем сайте опубликовало заявление независимых экспертов о том, что российские инструкторы, находящиеся в ЦАР, вмешиваются в политическую обстановку страны. Более того, сами инструкторы названы "наемниками".

Недавно вернувшийся из командировки в ЦАР глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскритиковал заявление ООН.

"Любой может ознакомиться с ним (документом) и увидеть, что он содержит громкие, но голословные обвинения против наших сограждан", — написал он в своем Телеграм-канале.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов направил в ООН и редакцию The Guardian письма с требованием перестать тиражировать голословные обвинения во вмешательстве в дела ЦАР, выдвигаемые экспертами ООН в адрес российских инструкторов. В СОМБ напомнили, что многие страны приглашают россиян для оказания услуг по повышению военной подготовки национальной армии.

"Я поддерживаю позицию Александра Иванова, ведь, судя по всему, эксперты и журналисты не общались непосредственно с россиянами, открыто работающими на территории, а сформировали своё мнение на данных из интернета", — пишет Шугалей.

Глава фонда вспомнил о докладе независимых экспертов ООН по Ливии, где их суждения также были необъективными. После того, как Максим Шугалей посетил африканский регион и лично ознакомился с внутренней обстановкой в этих странах, он искренне удивляется выводам экспертов.