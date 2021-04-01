Миру нужна перезагрузка института ООН – глава ФЗНЦ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на своем сайте опубликовало заявление независимых экспертов о том, что российские инструкторы, находящиеся в ЦАР, вмешиваются в политическую обстановку страны. Более того, сами инструкторы названы "наемниками".
Недавно вернувшийся из командировки в ЦАР глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскритиковал заявление ООН.
"Любой может ознакомиться с ним (документом) и увидеть, что он содержит громкие, но голословные обвинения против наших сограждан", — написал он в своем Телеграм-канале.
Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов направил в ООН и редакцию The Guardian письма с требованием перестать тиражировать голословные обвинения во вмешательстве в дела ЦАР, выдвигаемые экспертами ООН в адрес российских инструкторов. В СОМБ напомнили, что многие страны приглашают россиян для оказания услуг по повышению военной подготовки национальной армии.
"Я поддерживаю позицию Александра Иванова, ведь, судя по всему, эксперты и журналисты не общались непосредственно с россиянами, открыто работающими на территории, а сформировали своё мнение на данных из интернета", — пишет Шугалей.
Глава фонда вспомнил о докладе независимых экспертов ООН по Ливии, где их суждения также были необъективными. После того, как Максим Шугалей посетил африканский регион и лично ознакомился с внутренней обстановкой в этих странах, он искренне удивляется выводам экспертов.
"Мне кажется, что миру нужна перезагрузка института экспертов ООН с новыми требованиями по объективности и с глубоким уровнем ответственности перед людьми, на жизнь которых они влияют", — отметил Шугалей в своем сообщении.
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