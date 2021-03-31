Организацию питания в гимназии №642 проверят дополнительно несмотря на отсутствие претензий

В прессе 31 марта появилась информация о заболевании нескольких учеников гимназии №642 Василеостровского района — у младшеклассников поднялась температура и началась диарея. Городское Управление Роспотребнадзора и Прокуратура Петербурга оперативно посетили учебное учреждение под названием "Земля и Вселенная" с проверкой, взяв пробы пищи из столовой для анализов. На данный момент по итогам проверки школьной столовой, у надзорных органов нет каких-либо замечаний. Вероятнее всего, в гимназии произошла вспышка ротавирусной инфекции среди учеников младших классов.

Управление социального питания Правительства Санкт-Петербурга (УСП) тоже провело дополнительную проверку в пищеблоке гимназии и уже опубликовало отчет.

По информации УСП, вечером 30 марта госпитализировали троих учеников гимназии с предварительным диагнозом — гастроэнтерит. Сегодня одного из них уже выписали. В последние дни в медкабинет гимназии №642 не обращались другие учащиеся с жалобами на рвоту или диарею.

Однако эпидрасследование продолжается: эксперты "Испытательной лаборатории "Соцпит"" взяли пробы блюд в пищеблоке гимназии для проведения всестороннего исследования. В самой столовой уже провели генеральную уборку и дезинсекцию, а вице-губернатор Олег Эргашев поручил УСП провести дополнительную проверку процесса организации питания в гимназической столовой.

Как отметили в УСП, с начала учебного года жалоб по поводу питания в гимназии №642 на горячую линию не было. Итоги происшествия будут подведены только после того, как закончат все необходимые лабораторные исследования взятых проб пищи из столовой.