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Прокурорская проверка не подтвердила версию о связи заболевания детей в гимназии №642 со школьным питанием
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  • Опубликована сегодня в 16:59

Прокурорская проверка не подтвердила версию о связи заболевания детей в гимназии №642 со школьным питанием

Родители учеников первых и вторых классов Гимназии №642 города Санкт-Петербурга пожаловались на ухудшение самочувствия детей. По их словам, у детей повышенная температура и диарея. Прокуратура и РПН уже провели проверку образовательного учреждения и взяли пробы, в том числе из школьной столовой.

Однако предварительные итоги проверки указывают на отсутствие связи между вспышкой заболевания и пищеблоком. Основной версией эксперты ведомств считают вспышку ротавирусной инфекции, которая могла быть занесена одним из детей.

"В 642 гимназии Василеостровского района 3 ребенка, 2 ребёнка с 1-го альфа и 1 ребёнок с 1-го бетта, обратились в медицинские учреждения с признаками ротовирусной инфекции. 31 марта сотрудниками районой прокуратуры и роспотребнадзора проведена проверка организации питания в данном учреждении. В ходе проверки замечаний к оператору питания нет. Питание организовано в соответствии с требованиями СанПин. Отобраны пробы и смывы. Идет эпидрасследование", — сообщил источник в Роспотребнадзоре.

Точная причина инцидента станет известна только после проведения всех необходимых анализов.

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