Навальный больше не будет ответчиком по искам Пригожина

Евгений Пригожин обратился к правоохранителям с просьбой выяснить, кто ведёт интернет-канал "Навальный Live". Также он отозвал в суде иски против блогера после заявлений представителей Навального, что данный канал в действительности ответчику не принадлежит.

В Люблинском суде прошло слушание по иску петербургского бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и Владимиру Милову за оскорбления, которые были распространены на YouTube-канале "Навальный Live". Юристы ответчика ранее пытались убедить судей, что их подзащитный никак не связан с этим ресурсом.

Учитывая данную информацию, Евгений Пригожин заявил о готовности оказать Навальному помощь в прояснении ситуации с неизвестным, который может использовать имя блогера для распространения лживой информации. По мнению предпринимателя, всю ответственность за клевету в данной ситуации должен понести автор оскорбительного ролика Владимир Милов.

По словам Пригожина, правоохранители должны установить личность владельца канала "Навальный Live".

"Не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын", — отметил бизнесмен.

Как сообщалось ранее, суд частично удовлетворил претензии Пригожина к блогеру, обязав Навального выплатить компенсацию в полмиллиона рублей. Милов игнорирует суд, хотя до того, как был подан иск, угрожал снова оскорблять Евгения Пригожина.