Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал участившиеся попытки спецслужб Соединенных Штатов обвинить его во вмешательстве в дела государства. Он объяснил, почему на самом деле власти США настолько активно пытаются найти "российский след" в президентских выборах.

По словам бизнесмена, за годы бездоказательных обвинений и преследования он успел стать настоящим экспертом в вопросах, связанных с американской политикой. Пригожин отметил, что сейчас в США проживает около 340 млн налогоплательщиков, и они платят государству куда больше, чем граждане других стран у себя на родине.

"У нас налоги идут на развитие здравоохранения, образовательной системы, строительство и ремонт дорог. Они раскидываются по всем областям, поэтому их еле хватает. Что же касается Америки, здесь платно практически все, налоги не идут на эти сферы, как в России. И при всем при этом, США живет с колоссальными заимствованиями и дефицитом бюджетных средств. Куда тратятся деньги?" — спросил Пригожин.

Бизнесмен объяснил, что на самом деле все деньги налогоплательщиков уходят "в руки глубинному государству": Соросам, Ротшильдам, Морганам, Рокфеллерам, Саксам и другим власть имущим. Пригожин добавил, что средства из государственного бюджета идут на все подряд, включая крупнейшие IT-корпорации (например, Microsoft или различные соцсети). В подобной ситуации крайне важно отвлечь внимание граждан, считает бизнесмен, поэтому США и придумывают себе врагов и "добрые дела", которыми страна якобы должна заниматься.

В итоге начинаются, например, громкие кампании по защите сексуальных меньшинств или экологии. А так называемое "российское вмешательство" в президентские выборы становится ничем иным как попыткой властей отвлечь внимание американцев от незаконных растрат.

"В 2016 году были упущены выборы Трампа. Оказалось, что американские граждане готовы к лидеру, который не крадет деньги, а стремится сделать Америку великой державой. Никто не предполагал такого подхода. Влияние Трампа нужно было ослабить, поэтому ФБР было придумано российское вмешательство. Остальное — какая-то переписка в соцсетях, которая к выборам никакого отношения не имеет", — отметил петербургский предприниматель.

Пригожин также добавил, что мультсериал "Симпсоны" еще 16 лет назад предсказал избрание республиканца Трампа президентом. Это, по его мнению, вполне могло сформировать позицию граждан в отношении президентских выборов в 2016 году.

Ранее российские СМИ выяснили, как именно американская элита пытается скрыть подтасовки на прошлогодних президентских выборах.