СК запросил копии тем редакционных заданий Короткова во время работы в "Фонтанке"

Главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков получил официальное письмо из Следственного комитета России (СК РФ).
Представители СК потребовали предоставить документы на бывшего сотрудника издания Дениса Короткова, включая приказ о приеме на работу, данные о подразделении редакции, а также о выдаче редакционных заданий.
Александр Горшков опубликовал фотографию полученного письма на своей странице в соцсети Facebook.
Следком инициировал проверку после публикации статьи — "Расследование ФАН: либеральные журналисты работают на ИГ*". В материале упоминается имя Дениса Короткова. Сейчас он работает корреспондентом в "Новой газете". Его подозревают в сотрудничестве с террористами.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*
Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено на территории России), атаковали позиции правительственной армии ДР Конго.
В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19
Заболевший - восьмилетний кот, проживающий в семье в провинции Новара.
ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED
В руках российских журналистов оказались доказательства фальсификации "российского вмешательства" в электоральные процессы США представителями американских организаций.
Пригожин: "российское вмешательство" придумано ФБР, чтобы ослабить Трампа
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал участившиеся попытки спецслужб Соединенных Штатов обвинить его во вмешательстве в дела государства.