СК запросил копии тем редакционных заданий Короткова во время работы в "Фонтанке"

Главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков получил официальное письмо из Следственного комитета России (СК РФ).

Представители СК потребовали предоставить документы на бывшего сотрудника издания Дениса Короткова, включая приказ о приеме на работу, данные о подразделении редакции, а также о выдаче редакционных заданий.

Александр Горшков опубликовал фотографию полученного письма на своей странице в соцсети Facebook.

Следком инициировал проверку после публикации статьи — "Расследование ФАН: либеральные журналисты работают на ИГ*". В материале упоминается имя Дениса Короткова. Сейчас он работает корреспондентом в "Новой газете". Его подозревают в сотрудничестве с террористами.

* Террористическая организация, запрещена в России.



