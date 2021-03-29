Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.03.2021 : 75,7576
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.03.2021 : 89,2576
СК запросил копии тем редакционных заданий Короткова во время работы в
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 15:31

СК запросил копии тем редакционных заданий Короткова во время работы в "Фонтанке"

Главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков получил официальное письмо из Следственного комитета России (СК РФ).

Представители СК потребовали предоставить документы на бывшего сотрудника издания Дениса Короткова, включая приказ о приеме на работу, данные о подразделении редакции, а также о выдаче редакционных заданий.

Александр Горшков опубликовал фотографию полученного письма на своей странице в соцсети Facebook.

Следком инициировал проверку после публикации статьи — "Расследование ФАН: либеральные журналисты работают на ИГ*". В материале упоминается имя Дениса Короткова. Сейчас он работает корреспондентом в "Новой газете". Его подозревают в сотрудничестве с террористами.

* Террористическая организация, запрещена в России.


Мир

Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*

Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*

Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено на территории России), атаковали позиции правительственной армии ДР Конго.

Читать полностью
В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19

В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19

Заболевший - восьмилетний кот, проживающий в семье в провинции Новара.

Читать полностью

Общество

ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED

ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED

В руках российских журналистов оказались доказательства фальсификации "российского вмешательства" в электоральные процессы США представителями американских организаций.

Читать полностью
Пригожин:

Пригожин: "российское вмешательство" придумано ФБР, чтобы ослабить Трампа

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал участившиеся попытки спецслужб Соединенных Штатов обвинить его во вмешательстве в дела государства.

Читать полностью

Новости