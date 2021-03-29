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ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED
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  • Опубликована сегодня в 15:04

ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED

В руках российских журналистов оказались доказательства фальсификации "российского вмешательства" в электоральные процессы США представителями американских организаций. Федеральное агентство новостей опубликовало переписку высокопоставленных офицеров "Национального фонда демократии" (NED).

Как отмечает редакция ФАН, американские власти пытаются внушить гражданам страны мысль о необходимости большого количества спецслужб. Вашингтону свойственно придумывать "угрозы", с которыми можно впоследствии борется на протяжении нескольких лет. Так было с запрещенными в России "Талибаном" и "Исламским государством".

В переписке двух офицеров, опубликованной в Сети, Дилан Майлс-Примаков пожаловался "мистеру Скэгзу" на то, что у него закончились идеи для раскрутки "российского вмешательства".

ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED. 9609.jpeg

"Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан", — написано в письме офицера.

По мнению журналистов, "мистер Скэгз" — это представитель Управления по этике в американском Конгрессе, а также зампредседателя NED Дэвид Скэггз.

ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED. 9610.jpeg

Письмо было написано 12 августа 2020 года, за месяц до новостей о блокировке большого количества российских аккаунтов в американских соцсетях из-за "вмешательства в выборы". Отметим, что журналисты ФАН в своем новом расследовании разоблачили многочисленные махинации США в ходе прошлогодних президентских выборов.

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