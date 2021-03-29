ФАН опубликовал переписку работающих против России сотрудников NED

В руках российских журналистов оказались доказательства фальсификации "российского вмешательства" в электоральные процессы США представителями американских организаций. Федеральное агентство новостей опубликовало переписку высокопоставленных офицеров "Национального фонда демократии" (NED).
Как отмечает редакция ФАН, американские власти пытаются внушить гражданам страны мысль о необходимости большого количества спецслужб. Вашингтону свойственно придумывать "угрозы", с которыми можно впоследствии борется на протяжении нескольких лет. Так было с запрещенными в России "Талибаном" и "Исламским государством".
В переписке двух офицеров, опубликованной в Сети, Дилан Майлс-Примаков пожаловался "мистеру Скэгзу" на то, что у него закончились идеи для раскрутки "российского вмешательства".
"Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан", — написано в письме офицера.
По мнению журналистов, "мистер Скэгз" — это представитель Управления по этике в американском Конгрессе, а также зампредседателя NED Дэвид Скэггз.
Письмо было написано 12 августа 2020 года, за месяц до новостей о блокировке большого количества российских аккаунтов в американских соцсетях из-за "вмешательства в выборы". Отметим, что журналисты ФАН в своем новом расследовании разоблачили многочисленные махинации США в ходе прошлогодних президентских выборов.
Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*
Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено на территории России), атаковали позиции правительственной армии ДР Конго.
В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19
Заболевший - восьмилетний кот, проживающий в семье в провинции Новара.
Пригожин: "российское вмешательство" придумано ФБР, чтобы ослабить Трампа
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал участившиеся попытки спецслужб Соединенных Штатов обвинить его во вмешательстве в дела государства.
На "Розе Хутор" прошел австрийский горнолыжный уикенд
"Роза Хутор" продолжает развивать международное сотрудничество. С 19 по 21 марта на курорте прошел III Австрийский горнолыжный уикенд. Мероприятие официально поддержал Торговый отдел Посольства Австрии в России.