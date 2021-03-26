250 волонтеров на Дону помогут в организации голосования за дизайн-проекты по улучшению городской среды

В Ростовской области активно информируют местных жителей о площадке, которая позволит отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект. Теперь дончане смогут сами решить, каким они хотят видеть свой двор или сквер. А помогут местным жителям волонтеры.
За последний месяц уже 250 человек записались в добровольцы. Волонтеры подскажут людям, как можно проголосовать, расскажут о площадке и ее целях.
Единое онлайн-голосование пройдет во всех регионах России, и принять в нем участие смогут все россияне старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru, выбрать свой регион и поставить галочку напротив того варианта, который приглянулся. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.
Привлечение граждан поможет создать именно ту инфраструктуру, которая будет необходима жителям.
"Чтобы городская среда отвечала запросам граждан, она должна формироваться с учетом их мнения, все дизайн-проекты будут отбираться совместно с горожанами. Только они знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах", — рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
То, как горожане откликаются на призыв присоединиться к проекту, говорит о том, что людям не все равно, где и как жить. Они готовы оказывать помощь в вопросах благоустройства, поскольку верят в будущее своих городов. Дончанам предложат решить судьбу 114 муниципальных объектов.
Общероссийская платформа должна стать эффективным инструментом коммуникаций между жителями и властью. Как отметил губернатор региона Василий Голубев, в прошлом году на Дону было благоустроено 167 общественных территорий, и тогда тоже без помощи местных жителей не обошлось.
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