В Балашихинскую областную больницу доставили двухлетнего мальчика с жалобами на боли в животе. Рентген показал, что в его кишечнике обнаружили инородные тела.
Самочувствие пациента ухудшалось, поэтому ему была сделана срочная операция, в результате которой медики извлекли из кишечника ребёнка 20 магнитов. Также были ушиты перфоративные отверстия желудка и тонкой кишки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Магниты, попадая внутрь организма, могут зажимать между собой стенки кишечника, образуя отверстия. Если пациенту вовремя не оказать медицинскую помощь, от он может умереть.
Мальчик, которому провели операцию, уже выписан из больницы.
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