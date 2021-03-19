Севастопольское отделение партии "Родина" проверит работу подрядчиков по уборке строительного мусора в городе

Такое решение было принято после того, как жители обратились в региональное отделение политической партии по поводу строительного хлама возле детского сада №27.
Возле детского сада №27 в Севастополе еще в 2020 году снесли старый забор и установили новый, металлический. Однако хлам так и валяется неподалеку до сих пор. Местные жители обратили внимание на то, что из остатков старой постройки можно было бы возвести чуть ли не новый дом. Проверку будет проводить севастопольское региональное отделение партии "РОДИНА".
Руководитель регионального отделения Иван Комелов заявил, что будет добиваться того, чтобы чиновники подписывали акт выполненных работ только после того, как подрядчики вывезут весь хлам с бывшей стройки. Ибо этот случай в Севастополе — не единичный.
"Мы выясним, кто из чиновников подписал акт выполненных работ. Наверняка в контракте стоял вывоз мусора, и подрядчик обязан это сделать. Здесь могут быть основания для служебного расследования. Почему чиновники подписывают недовыполненные работы — непонятно", — заявил председатель севастопольского регионального отделения партии "Родина", заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Иван Комелов.
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