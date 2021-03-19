Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*

Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено на территории России), атаковали позиции правительственной армии ДР Конго.
Боевики вынудили бойцов бросить свои посты и бежать, оставив радикалам боеприпасы и оружие. В результате нападения скончался один военнослужащий, еще трое были ранены. Инцидент произошел в окрестностях Ранзури.
Также сообщается о нападении на мирных жителей в городе Оича в районе Бени. Боевики расстреляли группу христиан, три человека погибли.
Террористическая активность в ДРК продолжает расти. ООН неоднократно выражала обеспокоенность в связи с обострением ситуации на востоке страны, где от рук террористов регулярно погибают мирные жители.
Сообщается, что правительство республики вследствие ухудшения обстановки с безопасностью в стране обратилось за помощью к российской "ЧВК Вагнера", которая имеет боевой опыт борьбы с радикалами в Сирии. По информации источников, соглашение было подписано в Киншасе.
* организации, запрещенные на территории России
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