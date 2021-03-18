Грязная игра: "Собеседник" открестился от писем Пригожину

В Савеловском районном суде состоялось слушание по исковому заявлению петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В нем предприниматель требует наказать всех, кто имеет отношение к записи в исполнении журналиста Максима Шевченко, опубликованной на сайте издания "Собеседник".

Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", в ходе заседания представитель вышеупомянутого СМИ отказался от прежней позиции и выразил недовольство, что к делу приобщили письма, ранее отправленные Пригожину адвокатами издания. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

"Однако юридическая служба компании "Конкорд" выразила готовность предоставить оригиналы вышеуказанных почтовых отправлений. Целью приобщения письма юристами компании "Конкорд" было признание вины "Собеседника" посредством удаления оскорбительных материалов с их сайта", — сказано в сообщении.

Напомним, в феврале текущего года Пригожин получил от представителя издания "Собеседник" Романа Шишкина очередное письмо. В нем юрист предложил бизнесмену заключить мировое соглашение. Однако Пригожин ответил отказом и продолжает настаивать на том, чтобы ответчик публично признал вину и принес извинения.

Новое слушание по данному делу пройдет 5 апреля в 9:15.