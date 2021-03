Им закон не писан: юрист Пригожина предложил блокировать блогеров, нарушающих закон

Сегодня, 17 марта, на площадке РИА Новости прошел круглый стол, участниками которого стали выдающиеся российские юристы, а также эксперты из различных областей. Одной из главных тем, вынесенных на обсуждение, стало экстерриториальное правоприменение и исполнение решений российского суда за рубежом.

Интересно, что главной проблемой является не вынесение приговора, а его осуществление в добровольном порядке. Если иностранный гражданин или компания обязаны опровергнуть или удалить какую-то информацию, возникает вопрос, как принудить их к действию через исполнительные органы. Эксперты пришли к выводу, что этот нюанс должен быть закреплен законодательно.

"Это возможно также по дипломатическим каналам, через управление юстиции. Если же нет международных договоров о правовой помощи, то необходима блокировка Роскомнадзором сайтов, YouTube-каналов на территории РФ", — считает партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Например, в случае с иском Олега Дерипаски против THE TELEGRAPH, THE TIME и THE NATION арбитражный суд Краснодарского края потребовал от ответчиков удалить информацию, наносящую ущерб имиджу предпринимателя. Но те проигнорировали предписание.

Отмечается, что в данной ситуации суд рассмотрел иск на территории РФ, хотя это было отступлением от мировой практики. Уведомление о начале иска ответчики получили через DHL-почту.

Также эксперты рассмотрели вопрос об исполнении закона по защите чести и достоинства. Они пришли к выводу, что выгоднее судиться за рубежом, нежели в России.

"В России вы потратите огромные усилия, и потом вам выплатят или присудят весьма скромную сумму, и ответчик будет веселиться, потому что за то, чтобы вас опорочить он получил гораздо большие деньги", — заявил Игорь Елисеев.

В ходе обсуждения эксперты упомянули "блогера" Алексея Навального, приведя в пример его поведение. Он использует лазейки в российской правовой системе, чтобы извлекать из этого личную выгоду. Например, представители блогера отказались от ответственности за фейковый контент о бизнесмене Евгении Пригожине, опубликованный на YouTube-канале "Навальный Live". Предприниматель подал на Навального в суд с целью защитить свою деловую репутацию. Представители блогера утверждали, что их клиент не относится к каналу, хотя его имя стоит в его названии, а сам Навальный публикует на нем свои ролики.