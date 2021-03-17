По улицам Нижневартовска бегал бурый медведь. Он бросался на прохожего. К счастью, тот успел убежать от хищника. Потом медведь выбежал на проезжую часть и чуть не погиб под колёсами автобуса.

Сообщается, что медведь сбежал из клетки на территории гостиницы.

Пострадавшее животное усыпили. С медведем всё в порядке. Никто не пострадал.

Бывший владелец хищника — местный предприниматель. Его не интересует дальнейшая судьба его питомца.

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