16 марта разведка США заявила, что не наблюдала попыток России или других стран проникнуть в инфраструктуру президентских выборов или помешать подсчету голосов 2020 года.

"В отличие от 2016 года мы не видели постоянных российских усилий в киберпространстве, чтобы получить доступ к инфраструктуре выборов", — говорится в докладе разведсообщества, который распространил Офис директора национальной разведки США, передает РИА "Новости".

Однако, по их мнению, российские власти организовали кампанию по "очернению" кандидата от демократической партии Джозефа Байдена, как следует из опубликованного отчета Управления национальной разведки США.

"Мы считаем, что президент России распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", — говорится в докладе.

Данную линию, по мнению разведки, Москва вела через своих агентов влияния. Они активно реализовывали план, который включал в себя публикации, содержащие "вводящие в заблуждение" обвинения в адрес Байдена.

Ко всему прочему, директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина уже неоднократно предъявлял претензии России, Ирану и Китаю за попытки вмешаться в выборы 2020 года. По его словам, Москва и Тегеран использовали сведения о регистрации избирателей, чтобы впоследствии применять её для "хаоса и подрыва доверия" американцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США.

Если вспомнить, то США уже не один раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, только не 2020, а 2016 года, тогда победу одержал Дональд Трамп. Участников его команды подозревали в работе в интересах российских госструктур. Россия всегда эти обвинения опровергала, а спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший "дело о вмешательстве", в апреле прошлого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи Трампа с Россией. Завершившееся провалом "расследование" обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн. долларов. Тот же Мюллер в 2018 году снял все обвинения с российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого США также обвинили во вмешательстве выборы 2016 года.

"Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств", — прокомментировал Пригожин в своём телеграмм-канале сегодняшнее заявление американской разведки.

Российская компания Concord Management and Consulting, которую безо всяких оснований обвиняли во "вмешательстве" в президентские выборы в США, после обвинений подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Уильяма Барра. Примечательно, что вскоре после обращения "Конкорда" заместитель генпрокурора США Род Розенстайн покинул свой пост.

3 декабря защита Concord Management and Consulting потребовала от американского суда и прокуроров предоставления документов стороны обвинения и вещественных доказательств по "российскому делу".