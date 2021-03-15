Классическая музыка помогает справиться со стрессом, вызванных продолжительной изоляцией. К такому выводу пришла международная группа учёных.

Прослушивание музыкальных произведений можно сравнить с эффектом от транквилизатора, сообщает stolica-s.su.

Специалисты провели эксперимент с рыбками данио рерио. Эти рыбки отличаются высокой степенью социализации, а из-за длительной изоляции у них возникает стресс.

Рыбок данио рерио поместили в разные аквариумы. Одним рыбкам включали музыку Вивиальди, а другим нет.

Оказалось, что у рыб, которым не включали Вивальди, было более тревожное поведение, чем у рыбок, у которых был доступ к классическим произведениям.

При этом вели они себя так, будто находились под действием сильного транквилизатора. Музыка помогала им избавиться от страха и тревоги и обрести состояние эмоционального благополучия. Учёные считают, что у людей может возникнуть аналогичный эффект. Для того чтобы это доказать, учёные намерены провести ещё ряд исследований.

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