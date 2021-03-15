Экономический кризис опустил суданцев на землю: Шугалей рассказал о результатах визита в Африку

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей с коллегами завершил командировку в Судан большой пресс-конференцией. На нее были приглашены различные местные СМИ.

В эфире телеканала Khartoum TV глава ФЗНЦ, недавно вернувшийся из ливийского плена, поговорил о ситуации в стране.

Оказалось, что псевдодемократический режим, установленный после декабрьской революции 2019 года, день ото дня все сильнее разочаровывает суданцев. Люди объясняют свое недовольство тем, что уровень их жизни значительно упал, как и местная валюта.

По словам Шугалея, "экономический кризис опустил людей на землю, когда эйфория от декабрьской революции прошла". В итоге доллар стал стоить около 400 фунтов — это в 10 раз выше курса начала 2018 года.

Местные специалисты согласились с замечанием главы ФЗНЦ, что своим упадком Судан обязан западным странам — именно они стоят за группами влияния, борющимися в стране за власть. Теперь же их задача — подчинить политическую ситуацию в государстве своим интересам.

Шугалей считает, что суверенитет Судана превыше всего, а помощь в его сохранении могут оказать дружественно настроенные партнеры, такие как Россия.

Назвав Россию традиционным стратегическим партнером Судана с понятными и прозрачными целями, глава ФЗНЦ рассказал о помощи, которую сегодня предоставляет наша страна посредством своих гуманитарных миссий. Не говоря уже о совместных проектах, связанных с сельскохозяйственной, туристической и энергетической сферой.

Шугалей напомнил, что у России с Суданом обширные совместные планы, куда входит постройка туристического кластера на побережье Красного моря и строительство НПЗ и т. д.

До конца недели ФЗНЦ опубликует результаты социального исследования в Судане.