"Новая газета" может создать препятствия для проведения контртеррористических операций

Брат ликвидированного террориста "Исламского государства" (*организация запрещена на территории РФ) с помощью адвокатов "Мемориала" подал заявление в СК РФ с требованием расследовать обстоятельства смерти своего родственника.

Его идею активно поддерживает "Новая газета". Они добиваются возбуждения уголовного дела в отношении ответственных за ликвидацию боевика, что может создать опасный прецедент, наделив радикалов правом подавать заявления и иски по факту их уничтожения.

Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в своем Telegram-канале назвал эту историю попыткой сделать ИГ* частью правового поля.

"Брат убитого боевика, который скрывается то ли в Турции, то ли в Ливане, с помощью российских грантоедов подал заявление в Следственный Комитет РФ дабы тот расследовал заявления об убийстве его брата. При этом в Россию он почему-то не едет, а представляет его небезызвестный адвокат Новиков, защищавший Савченко, Порошенко, норвежского шпиона Фруде Берга и прочих чрезвычайно рукопожатных личностей. Как говорится, полный суповой набор", — пишет Рожин.

Он уверен, что российские органы не будут реагировать на заявления, поскольку это может создать препятствия для проведения контртеррористических операций как внутри страны, так и за ее пределами.