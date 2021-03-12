Сфера общественного питания в США пробила дно — бизнесмен Пригожин

Как сообщает американское издание Frontpage mag, солдат Национальной гвардии США, расквартированных в Вашингтоне по приказу Джо Байдена, кормят обедами с металлической стружкой и червями.

Журналисты сравнивают сложившуюся ситуацию с событиями, описываемыми в фильме, считающемся шедевром мирового кинематографа "Броненосец "Потемкин"". В картине матросы подняли восстание на корабле из-за червивого мяса.

По словам источника американского издания, 75 блюд, предназначавшихся для бойцов Нацгвардии США, было выброшено после того, как в них нашли посторонние предметы. Другая часть блюд оказалась недоваренной, из-за чего нескольким военнослужащим стало плохо, и их пришлось госпитализировать.

В интервью для Frontpage mag служащий Нацгвардии доверительно сообщил, что до инаугурации Джо Байдена еда была отменная, но затем ситуация изменилась: качество продуктов стало хуже, порции уменьшились. Это связывают с приходом в Белый дом демократов и, как следствие, назначением новых подрядчиков на поставку продуктов для армии.

"Если демократы настаивают на оккупации Вашингтона, может быть, они хотя бы придумают, как прокормить войска", — задаются вопросом журналисты Frontpage mag.

По мнению известного предпринимателя Евгения Пригожина, создавшего весьма успешную компанию по поставке питания, новая американская администрация унизила солдат Национальной гвардии США, предоставив им некачественную пищу.

В своем ТГ-канале бизнесмен отметил, что подобный инцидент свидетельствует о больших проблемах в сфере общественного питания США, а также доказывает, что для американских демократов жизни солдат являются разменной монетой.

Имея большой опыт в сфере организации питания, Евгений Пригожин в ироничной форме предложил свои услуги американскому правительству.

"Предлагаю мэрии города Вашингтон организовать приготовление и доставку качественного питания для членов Национальной гвардии силами компании Concord Catering. Зная американский прагматизм, готов предложить чиновникам США долгосрочное бизнес-партнерство в этом проекте. В нашем рационе отсутствуют такие ингредиенты, как черви и кусочки металла. Все будут накормлены и довольны", — сообщил бизнесмен.

Как заявили в Белом доме, тысячи бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта из-за того, что Джо Байден опасается нового штурма Капитолия и очередной волны беспорядков. Данное решение американской администрации вызвало недовольство граждан США, считающих, что их столица оккупирована военными противозаконно.