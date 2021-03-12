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Прятавшую новорожденного ребёнка в шкафу жительницу Урала признали вменяемой
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  • Опубликована сегодня в 0:27

Прятавшую новорожденного ребёнка в шкафу жительницу Урала признали вменяемой

37-летнюю жительницу Карпинска, державшую свою новорожденную дочь в шкафу и морившую её голодом, признали вменяемой. За свои действия ей предстоит ответить в суде.

Напомним, что шестимесячную девочку обнаружили в состоянии крайнего истощения в шкафу в квартире, где её от всех прятала мать. Ребёнка нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости.

Дефицит массы тела девочки составлял 60%. От смерти девочку спас 13-летний брат, которые не слышал рассказлы матери о том, что в шкафу кукла, а не ребёнок, кормил её.

Девочку госпиталзировали. Врачам удалось её спасти. о словам медиков, длительное пребывание ребёнка в шкафу не отразится на её психике.

В настоящее время девочка находится в Доме малютки.

Возможно, что её мать не будет лишена родительских прав даже после того, как её посадят в тюрьму, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Решение о судьбе девочки будет принимать суд.

Фото: pixabay. com

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